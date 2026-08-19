Ecco le finaliste del Premio Bianca d'Aponte 2026 per cantautrici



Dal rock al folk, dalla canzone d’autore all’elettronica, i generi musicali rappresentati annunciano un’edizione vivace e multiforme



È particolarmente variegato quest’anno il ventaglio delle proposte stilistiche delle finaliste del Premio Bianca d’Aponte 2026, il contest dedicato alle cantautrici che nel tempo è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Dal rock al folk, dalla canzone d’autore all’elettronica, i generi musicali rappresentati annunciano un’edizione vivace e multiforme.

Le dieci selezionate sono: Natalia Abbascià di Ruvo di Puglia (Bari); L’Aurora (Aurora Caloiero) di Cosenza; Bambina (Bambina Cesario) di Corigliano Calabro (Cosenza); Rosita Brucoli di Bari; Fabula (Fabiola Valerio) di Campobasso; Mabi (Marcella Buzzi) di Casale Monferrato (Alessandria); Miriam Ricordi di Pescara; MVR (Maria Virginia Bisconti) di Tricase (Lecce); Sarai (Sara Bassotti) di Roma; Simona Valente (Simona Valenzano) di Bari.

Le finali sono in programma al Teatro Cimarosa di Aversa il 23 e 24 ottobre con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Sul palco, in veste di madrina, ci sarà Marina Rei e molti altri ospiti che saranno annunciati prossimamente.

Alla vincitrice del premio assoluto di questa 22a edizione andrà una borsa di studio di € 1.000, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” (in omaggio allo storico direttore artistico della manifestazione) una di € 800. La giuria generale assegnerà inoltre delle targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Sono poi previsti numerosi altri premi e bonus assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d’Aponte.

Per le vincitrici e alcune finaliste ci potranno inoltre essere diverse possibilità di suonare dal vivo in appuntamenti che periodicamente vengono organizzati in Italia ed Europa.



Le dieci artiste in gara sono state selezionate fra centinaia di iscritte da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, formato da produttori, discografici, manager, cantanti, autori, musicisti, giornalisti tra i più accreditati del mondo musicale italiano.

Sono: Giuseppe Anastasi (cantautore), Roberta Balzotti (Tgr RAI), Giuseppe Barbera (musicista e compositore), Fabrizio Basso (SkyTg24), Giulia Bubba (Bubba Music), Carolina Bubbico (cantautrice), Bungaro (cantautore), Davide Campanati (Spazio musica), Tony Canto (cantautore), Ilaria Cappelluti (Radio Italia), Rossana Casale (cantautrice), Valentina Casalena Parodi (Premio Andrea Parodi), Demetrio Chiappa (Rete Doc), Mimì Ciaramella (musicista e compositore), Angiola Codacci Pisanelli (L’Espresso), Paolo Corsi (operatore culturale), Antonio Cortesi (Bmg Publishing), Giorgiana Cristalli (Ansa), Francesco Cusumano (cantautore), Peppe D’Argenzio (musicista e compositore), Enrico de Angelis (giornalista e storico della canzone), Mauro De Cillis (critico musicale), Max De Tomassi (Rai Radio 1), Sergio delle Cese (NoMusic / Antenna Music Factory), Giuliano Delli Paoli (OndaRock), Ginevra Di Marco (cantautrice), Alice Di Matteo (Cantautor.Ali), Grazia Di Michele (cantautrice), Cristina Donà (cantautrice), Daniela Esposito (ufficio stampa), Salvatore Esposito (Blogfoolk), Piero Fabrizi (musicista e produttore), Massimo Germini (musicista e compositore), Mauro Ermanno Giovanardi (cantautore), Stefania Giuffrè (manager), Laura Gramuglia (Radio Capital), Irene Grandi (cantautrice), Alessandro Guasconi (musicista e produttore), Federico Guglielmi (critico musicale), Kaballà (cantautore), Saverio Lanza (musicista e produttore), Elena Ledda (cantautrice), Francesco Magnelli (musicista e compositore), Elisabetta Malantrucco (RadioRai), Cinzia Marongiu (Tiscali), Carlo Marrale (cantautore), Marco Mennillo (Rockit), Andrea Mirò (cantautrice), Simona Molinari (cantautrice), Michele Monina (critico musicale), Mariella Nava (cantautrice), Francesco Paracchini (lisolachenoncera.it), Duccio Pasqua (Rai Radio 1), Fausto Pellegrini (Rainews24), Timisoara Pinto (Gr Rai), Alessia Pistolini (critico musicale), Antonio Ranalli (Musicalnews), Alfredo Rapetti Mogol (paroliere), Paolo Romani (consulente promozione tv e radio), Ivan Rufo (Festival Botteghe d’Autore), Stefano Scatozza (conservatorio di Napoli), Brunella Selo (cantautrice), Francesca Silvestre (Rai Radio live Napoli), Marcella Sullo (Gr Rai), Paolo Talanca (critico musicale), Tosca (cantautrice), Roberto Trinci (Sony Publishing), Giovanni Truppi (cantautore), Cristiana Verardo (cantautrice), Fausta Vetere (cantante), John Vignola (RaiRadio1), Maria Cristina Zoppa (Radio Rai).



Molti dei componenti del Comitato faranno parte anche delle due giurie, quella generale e quella della critica, che assegneranno i premi nelle serate finali ad Aversa.



Il Premio Bianca d’Aponte è organizzato dall’Associazione Bianca d’Aponte, con la collaborazione di ReteDoc, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti ed il contributo della Fondazione Banco di Napoli e di NuovoIMAIE.