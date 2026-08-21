Maltempo, allerta arancione in quattro regioni

Nelle ultime ore forti piogge, allagamenti e frane. Occhi puntati soprattutto su Friuli-Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Al Sud ancora caldo intenso

Una nuova e violenta ondata di maltempo sta colpendo il Nord Italia, con piogge torrenziali, temporali, grandinate e forti raffiche di vento che nelle ultime ore hanno provocato frane, allagamenti ed esondazioni in diverse regioni.





Per la giornata di venerdì 21 agosto la Protezione civile ha diramato allerta arancione su Friuli-Venezia Giulia, gran parte della Toscana e diversi settori di Lombardia e Liguria, con allerta gialla estesa a tredici regioni, tra cui Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Le previsioni indicano temporali su tutte le regioni settentrionali fin dal mattino, con fenomeni anche molto intensi accompagnati da grandinate.





La situazione più critica resta in Lombardia, dove Brescia, Sondrio e Bergamo hanno registrato le emergenze più serie. In Valcamonica, nel Bresciano, frane e colate di detriti hanno danneggiato le infrastrutture e interrotto la viabilità. Nel Comasco, a Domaso, l'esondazione di un torrente ha reso necessaria la chiusura della statale 340 Regina, mentre in provincia di Sondrio l'esondazione del bacino dei Forni ha causato il crollo di un ponte pedonale, con la situazione poi tornata progressivamente alla normalità grazie all'intervento dei tecnici della società che gestisce l'invaso.





In Liguria, la città di Chiavari è stata sommersa dal maltempo, con punte di pioggia che hanno raggiunto i 103 millimetri misurati in mattinata dai pluviometri locali. La statale Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni a Zoagli per il pericolo di caduta massi, mentre ad Arenzano è stata disposta la chiusura precauzionale della galleria Pizzo, con il traffico deviato sull'autostrada A10. A Genova, un fulmine ha mandato in tilt la stazione ferroviaria di Ventimiglia, costringendo anche un treno Frecciabianca diretto a Roma a fermarsi per un guasto.





In Toscana, dove l'allerta è salita al livello arancione per l'area centro-settentrionale, il Comune di Firenze ha deciso di chiudere parchi, giardini, cimiteri comunali e ciclopiste fluviali in via precauzionale, mentre nei giorni scorsi alcuni spettacoli e concerti erano già stati sospesi a causa del maltempo.





Secondo la Protezione civile, la perturbazione di origine atlantica che sta attraversando l'Europa centrale continuerà a portare piogge intense sulle regioni settentrionali, con cumulate che in Lombardia potrebbero raggiungere localmente 80-120 millimetri in 12 ore e 150-220 millimetri in 24 ore tra la giornata di giovedì e quella di venerdì.



