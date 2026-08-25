CRONACA UTILITIES Maltempo al centro-nord, rischio idrogeologico per otto regioni

Il peggioramento è legato a una perturbazione atlantica che, dopo aver interessato nella notte i settori alpini, si è estesa nel corso della giornata. Trombe d'aria nel Varesotto, problemi a Malpensa. Tempesta di fulmini in Toscana



La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi, martedì 25 agosto, un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su otto regioni del Centro-Nord: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, oltre all'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria.



Il peggioramento è legato a una perturbazione atlantica che, dopo aver interessato nella notte i settori alpini, si è estesa nel corso della giornata a gran parte delle regioni del centro-nord. L'avviso della Protezione civile prevede, a partire dal pomeriggio e dalla sera di lunedì 24 agosto, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, inizialmente su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, per poi estendersi dalle prime ore di martedì a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.



I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento sostenute, locali grandinate e frequente attività elettrica, con accumuli che secondo le prime stime potrebbero arrivare fino a 50 millimetri nelle zone più colpite. La causa del peggioramento è una circolazione di bassa pressione attiva sulla Penisola Iberica, che sta convogliando un flusso di correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale.



La fase più intensa del maltempo è attesa tra la serata e la notte, quando l'instabilità si sposterà rapidamente verso levante, coinvolgendo l'Emilia-Romagna e buona parte delle regioni centrali. Nella seconda parte della giornata è previsto un graduale miglioramento a partire dalle coste e dalle pianure occidentali, mentre sulle zone interne, in particolare lungo la fascia appenninica centro-settentrionale, potrebbero persistere residue precipitazioni.



Il quadro resta molto diverso al Sud, dove continua un'intensa ondata di caldo africano con temperature che superano i 40 gradi. Secondo le previsioni, dopo una tregua attesa per la giornata di mercoledì, il rischio di nuovo maltempo tornerà a farsi sentire già da venerdì, con temporali e possibili nubifragi soprattutto sulle regioni settentrionali. 25-08-2026



