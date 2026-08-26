CRONACA UTILITIES Caldo, da oggi l'ennesima ondata a 40 gradi

Impennata delle temperature e aria afosa soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Previste punte fino a 45 gradi in alcune zone tra Puglia, Basilicata e Sicilia orientale



L'estate italiana non accenna a placarsi e da oggi il Paese affronta una nuova fase di caldo intenso, con temperature che in diverse regioni possono toccare o superare i 40 gradi.



Le temperature si impenneranno da subito fino a picchi di 40 gradi e oltre, con l'ondata di calore che si preannuncia particolarmente rovente per il periodo. L'aria calda interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali, dove i termometri supereranno facilmente la soglia dei 40 gradi, con punte fino a 45 gradi in alcune zone tra Puglia, Basilicata e Sicilia orientale. Il caldo si farà sentire, seppure in modo più contenuto, anche al Nord.



Secondo gli esperti, la fase più severa dell'aumento termico si è attenuata soltanto nelle regioni settentrionali, mentre al Centro e soprattutto al Sud l'estate 2026 continua a mostrare segnali di forte tenuta, con temperature pronte a risalire in modo diffuso e valori che potranno superare ancora la soglia dei 40 gradi, con punte anche più elevate in alcune zone.



Le previsioni non promettono sollievo neppure per il mese prossimo. Quest'anno, per la persistenza dell'anticiclone, i valori termici si manterranno diffusamente sopra le medie del periodo anche a settembre, mese in cui normalmente la radiazione solare diminuisce e le giornate si accorciano, preparando il terreno alle dinamiche autunnali. Il Mediterraneo ha accumulato una grande quantità di calore, con alcune aree costiere italiane che hanno raggiunto valori attorno ai 30 gradi, circa 4-5 gradi sopra la media, e il mare continuerà a cedere energia e umidità all'atmosfera, contribuendo a un clima eccezionalmente mite per l'inizio dell'autunno meteorologico. Il caldo sopra la media riguarderà non solo l'Italia ma l'intera Europa.



Le stesse previsioni segnalano comunque un possibile cambiamento nella seconda parte del percorso stagionale. Le proiezioni suggeriscono che l'inizio di settembre potrebbe portare un graduale cambiamento della circolazione atmosferica, con un possibile indebolimento dell'anticiclone africano e temperature più miti. Allo stesso tempo, però, si prevede anche un possibile surplus di precipitazioni a settembre, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove gli accumuli potrebbero risultare sensibilmente superiori alla media climatica, con un'alternanza repentina tra fasi miti e soleggiate e le prime perturbazioni atlantiche. 26-08-2026



