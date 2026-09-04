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Festival L'Angelo e la luna | "Every Brilliant Thing"

Mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21.00, Filippo Nigro protagonista e regista assieme a Fabrizio Arcuri portano in scena un racconto di autofiction scandito da...

In occasione del Festival L'Angelo e la luna, mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 21.00, Filippo Nigro protagonista e regista assieme a Fabrizio Arcuri portano in scena un racconto di autofiction scandito da “liste di cose per cui vale la pena vivere”: questo è "Every Brilliant Thing".

Nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui la vita debba essere vissuta, è stilata una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni...

Un racconto-confessione - umano e informale - di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili dà vita a "uno spettacolo che varia ogni sera, che non è mai lo stesso in base alla risposta del pubblico e alla temperatura emotiva in sala".

Promosso dall’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, diretto da Luca Mercuri, il ciclo di eventi serali a Castel Sant'Angelo - curato da Anna Selvi - propone fino al 4 ottobre 2026 spettacoli (e repliche) di artisti nazionali e internazionali.

Informazioni

Mercoledì 9 settembre 2026 ore 21.00

Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)

con Filippo Nigro

Bastione San Matteo - Durata 70 minuti

di Duncan Macmillan con Jonny Donahoe

traduzione Michele Panella

aiuto regia Antonietta Bello

oggetti di scena Elisabetta Ferrandino

una co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia / Sardegna Teatro

Spettacolo vincitore del Premio nazionale Franco Enriquez 2022

Prenotazioni

https://bit.ly/ticketingcoopculture
04-09-2026

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