CRONACA UTILITIES Sciopero dei treni il 7 e l'8 settembre



La mobilitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord (tranne il personale mobile del Regionale Trenitalia di Trento e Bolzano)



Da questa sera scatta uno sciopero nazionale dei treni che rischia di creare disagi a pendolari, studenti e viaggiatori su tutta la rete ferroviaria italiana. La mobilitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con l'eccezione del personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.



L'astensione dal lavoro parte alle 21:18 di lunedì 7 settembre e si concluderà alle 21:00 di martedì 8 settembre. Per l'intera durata dello sciopero sono possibili cancellazioni, ritardi e variazioni sui treni Regionali, Intercity e Alta Velocità, oltre che sui collegamenti aeroportuali gestiti da Trenord. Trenitalia avverte inoltre che le ripercussioni sul servizio potrebbero manifestarsi anche prima dell'orario di inizio e protrarsi oltre la conclusione dell'agitazione.



La protesta è stata indetta da Cub Trasporti, Sgb e dall'Assemblea Nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Fsi, a cui si aggiungono mobilitazioni territoriali come quella di Orsa Ferrovie per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. In Trentino Alto Adige è stato inoltre proclamato uno sciopero separato del personale mobile di Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, dalle 9:01 alle 17:00 di lunedì 7 settembre, che non riguarda però i treni a lunga percorrenza.



Per il trasporto regionale restano garantiti i servizi essenziali previsti dalla legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Nella serata di lunedì la circolazione sarà regolare per i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21:18. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale.



I passeggeri che rinunciano al viaggio possono chiedere il rimborso del biglietto: per Intercity e Frecce entro l'orario di partenza del treno prenotato, per i treni regionali entro le 24:00 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa è possibile riprogrammare la partenza, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Trenitalia invita comunque i viaggiatori a informarsi prima di recarsi in stazione, consultando l'app della compagnia, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito o gli uffici informazioni nelle stazioni. 07-09-2026



