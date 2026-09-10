CRONACA UTILITIES Temporali sull'Italia, donna annegata in un sottopasso a Udine



È rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua automobile in un tratto allagato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona. Un carabiniere si è tuffato ma non è riuscito a salvarle la vita. Il militare è stato portato in ospedale in codice verde



Il maltempo che ha investito il Centro-Nord Italia dopo giorni di caldo intenso ha provocato una vittima in Friuli Venezia Giulia. A Latisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata nell'abitacolo della sua automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona. Un carabiniere, intervenuto sul posto dopo una chiamata al 112, si è tuffato in acqua e ha estratto la donna dall'auto, ma non è riuscito a salvarle la vita. Il militare è stato portato in ospedale in codice verde.



L'episodio si inserisce in una giornata segnata da un brusco cambio di stagione, con allerta arancione dichiarata in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il maltempo ha colpito duramente anche altre zone del Nord Italia. A Milano il fiume Lambro è esondato brevemente, allagando via Rilke e via Camaldoli prima di essere contenuto dalle paratoie mobili, mentre il Seveso si è avvicinato alla soglia critica. Alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso a Vimodrone, in viale Martesana, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere gli automobilisti. Un grosso albero è caduto in via Carpi senza provocare feriti.



Disagi rilevanti anche nel Bresciano, dove la pioggia intensa ha causato allagamenti in diverse zone della città, compresi gli Spedali Civili: l'acqua è entrata nel reparto di rianimazione cardiologica, costringendo lo spostamento precauzionale di due pazienti. Nella Bergamasca la statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa dopo il ribaltamento di un'auto finita in una pozza d'acqua vicino a una galleria, mentre un'altra vettura si è ribaltata a Casnigo; non si registrano feriti gravi in nessuno dei due casi.



Il maltempo ha interessato anche la Liguria, dove il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari, nel Genovese, spingendo il Comune di San Colombano Certenoli a invitare i residenti a spostarsi ai piani alti delle abitazioni. In Toscana, nel Fiorentino, decine di interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari per alberi caduti nei comuni di Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno e Incisa in Val d'Arno, mentre danni analoghi si sono registrati in Versilia. Nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato circa 160 interventi tra Ancona, Pesaro Urbino e Macerata, soprattutto per la messa in sicurezza di elementi pericolanti e il prosciugamento di aree allagate.



A Grosseto il bilancio della notte conta appartamenti e scantinati allagati, sottopassi bloccati da automobili e mezzi pesanti, oltre a diversi alberi abbattuti dalle raffiche di scirocco; al momento non si registrano feriti. In provincia di Sondrio, in Valtellina, il distacco della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio ha fatto scattare l'emergenza, con l'evacuazione di 45 persone e la chiusura delle scuole in attesa delle verifiche tecniche. 10-09-2026



