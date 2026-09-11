CRONACA UTILITIES Previsioni meteo, Italia divisa in due nel weekend



Secondo gli esperti, l'alta pressione torna a rafforzarsi, favorendo un quadro prevalentemente stabile. Ma il Nord resterà esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata, soprattutto lungo l'arco alpino



Il weekend che si apre oggi, venerdì 11 settembre, porta con sé la fine della lunga fase di caldo che ha caratterizzato l'inizio del mese. Una perturbazione di origine atlantica, entrata nei giorni scorsi nel Mediterraneo, sta completando la sua discesa lungo la Penisola e nelle prossime ore porterà piogge e temporali anche intensi sulle regioni meridionali, in particolare Campania, Basilicata, Calabria e la Sicilia nord-orientale, per poi estendersi verso Puglia e Molise. Nel resto del Paese il tempo resterà comunque instabile, con rovesci sparsi anche nelle zone interne del Centro e lungo le regioni adriatiche.



Il fronte perturbato si sta muovendo più lentamente del solito, a causa del forte contrasto tra l'aria fredda in arrivo da nord e il caldo accumulato nelle ultime settimane sul bacino del Mediterraneo. Questo scontro tra masse d'aria diverse aumenta il rischio di fenomeni intensi, come grandinate di medie e grandi dimensioni, forti raffiche di vento e, lungo le coste di Liguria, Toscana, Lazio e basso Tirreno, anche la possibile formazione di trombe marine, favorite dalle temperature del mare ancora molto elevate.



L'effetto più evidente per chi si troverà in giro nel weekend sarà comunque il calo delle temperature, che in molte zone d'Italia scenderanno di sette-dieci gradi rispetto ai valori record registrati nei giorni scorsi. Non si tratta di un'ondata di freddo anomala, ma di un ritorno nella media del periodo dopo settimane di caldo fuori norma: le massime si porteranno generalmente tra i 24 e i 29 gradi, restituendo un clima più gradevole rispetto all'afa degli ultimi tempi.



Le previsioni più aggiornate indicano che il weekend rappresenta anche un punto di svolta più ampio per il mese di settembre, con l'ingresso di correnti più fresche che dovrebbero consolidarsi proprio a cavallo tra sabato e domenica, aprendo la strada a un'atmosfera via via più dinamica e autunnale nei giorni successivi. Vista la natura ancora incerta di questo genere di previsioni, resta comunque consigliabile seguire gli aggiornamenti delle prossime ore, soprattutto per chi si sposta nelle regioni del Sud e sulle coste tirreniche, dove il rischio di fenomeni intensi appare più concreto. 11-09-2026



