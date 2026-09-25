CRONACA UTILITIES Nuova ondata di maltempo al Centro-Sud



Allerta gialla in sette regioni (Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per una perturbazione atlantica. Previsto brusco calo termico con valori anche di 3-5 gradi sotto media tra medio Adriatico e Sud



Nuova perturbazione atlantica in transito sull'Italia porta piogge e temporali sul Centro-Sud, con la Protezione Civile che ha diramato per oggi, venerdì 25 settembre, un'allerta gialla in sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. L'allerta riguarda temporali e, in alcune zone, anche rischio idraulico e idrogeologico.



Il maltempo colpirà prima le regioni adriatiche come Marche, Abruzzo e Molise, per poi estendersi a tutte le regioni del Sud, con un contestuale calo delle temperature. Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata al primo mattino da rovesci e temporali che dalla Romagna e dalle Marche si spostano verso Abruzzo, Puglia, Lazio, Roma compresa, Campania e il resto del Sud, con un miglioramento atteso quasi ovunque entro sera.



In Puglia il bollettino nazionale segnala numerose zone interessate, dal Gargano al Salento, passando per il Tavoliere, il Basso Ofanto e la Puglia centrale. In Sicilia sono coinvolti i settori tirrenici, ionici, occidentali e meridionali, comprese le isole minori. Il rischio principale non è la sola pioggia: nelle aree soggette a rischio idraulico o idrogeologico si possono verificare allagamenti localizzati, ruscellamenti, cadute di massi e innalzamenti rapidi dei corsi d'acqua minori, con possibili criticità sulle strade più esposte.



Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno al Centro-Nord, salvo qualche piovasco sul basso Lazio, mentre al Sud resteranno molte nubi con precipitazioni e temporali su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature massime scenderanno, soprattutto sulle Alpi e lungo le regioni adriatiche, ma il peggioramento sarà comunque rapido: già in serata la perturbazione inizierà ad allontanarsi, favorendo un miglioramento generale.



Sabato 26 settembre resteranno ancora nubi e qualche acquazzone su Salento, Calabria e Sicilia, mentre sulla Sardegna la nuvolosità sarà per lo più innocua. Sul resto d'Italia prevarrà il sole, con le temperature massime in ripresa al Nord e sul medio Adriatico, mentre resteranno in lieve calo su Calabria e Sicilia, dove soffieranno anche venti settentrionali moderati. Il miglioramento coinciderà con il ritorno dell'alta pressione, che riporterà condizioni più stabili e un nuovo aumento delle temperature, protagonista anche nei primi giorni della settimana che comincia lunedì 28 settembre, con clima quasi estivo e massime tra 27 e 30 gradi in molte zone. La situazione potrebbe però cambiare di nuovo rapidamente nella seconda parte della settimana, in concomitanza con l'inizio di ottobre.



Per chi si sposta nelle regioni interessate, la raccomandazione degli esperti resta quella di verificare i bollettini regionali e le condizioni delle strade principali prima di mettersi in viaggio, piuttosto che valutare la situazione guardando solo il cielo sopra casa. 25-09-2026



