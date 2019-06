POLITICA UTILITIES Lettera all'Ue, Bruxelles: risposta mercoledì



La Commissione europea fa sapere di aver cominciato l'analisi della replica italiana ai rilievi sul debito. Entrambi i vicepremier si dicono soddisfatti da Tria



Dopo il caos, il governo italiano aspetterà fino a mercedolì per conoscere la replica dell'Ue alla lettera inviata nella notte dal ministro dell'Economia Giovanni Tria in risposta, a sua volta, ai rilievi sui conti. I due vicepremier Salvini e Di Maio si dicono intanto soddisfatti dalla lettera di Tria.



«Sono soddisfatto» della lettera dell'Italia all'Ue «perché ci sono segnali positivi per l'economia italiana e sono convinto che l'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse», ha detto dalla Basilicata Salvini dove è in campagna elettorale. Di Maio, su Facebook, scrive: «Ringrazio il ministro Tria per aver provveduto a correggere. Del resto non potevamo accettare altre sforbiciate lacrime e sangue. Resta da capire a chi sia venuta in mente questa bizzarra idea circolata nelle bozze e se quel passaggio sia stato concordato, politicamente, con qualcuno. Sicuramente non con il MoVimento 5 Stelle. Ora ripartiamo e lavoriamo insieme. L'unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini». 01-06-2019



ARTICOLI CORRELATI Tria risponde all'Ue. Ed Ŕ caos nel governo