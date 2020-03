EVENTI UTILITIES «Anno scolastico sarà salvo in qualsiasi caso»



Così la ministra Azzolina. Fondi zona rossa come Codogno. D'Amato: «Nel Lazio ci attendiamo da oggi aumento casi». Papa Francesco: «Preghiamo per medici e autorità, spesso incomprese»



« L'anno sarà salvo in qualsiasi caso. I nostri studenti di certo non devono pagare la situazione di emergenza che il nostro Paese sta vivendo » . Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in mattinata ai microfoni di "Radio Anch'Io" su Rai Radio 1. I possibili scenari « li stiamo valutando un pò tutti ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente quando i nostri studenti potranno ritornare a scuola in sicurezza ».



Nel Lazio, « questa settimana abbiamo avuto un incremento costante di casi positivi, ma sempre sotto il 20 per cento. Però già da oggi ci attendiamo un ulteriore aumento dei casi, i nostri scienziati ci dicono che l'andamento è quello » . Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, intervenuto in diretta a "Buongiorno regione" su Rai Tre. Intanto arriva il divieto di entrata ed uscita dal comune di Fondi, in provincia di Latina, cme successo a Codogno. La cittadina è costretta dunaue a ridurre drasticamente tutte le sue attività, compresa quella del mercato ortofrutticolo, dopo che si sono registrati 40 casi di positività al coronavirus. I contagiati, tutti anziani, avevano preso parte a una festa di Carnevale. Visto l'aumento dei casi la Regione Lazio stasera ha emanato un'ordinanza che di fatto dispone la chiusura del territorio comunale.



Sono le « colonne » che « ci difendono » dal coronavirus: Papa Francesco invita a pregare per i medici (e cita quelli di Bergamo, Verona, Treviglio e Brescia) come per le autorità, chiamate a gestire questo momento e sottoposte a « incomprensioni » . All'inizio della messa celebrata stamane a Santa Marta, Il Sant Padre ha infine sottolineato il sacrificio dei primi, che danno letteralmente la vita, e le difficoltà delle seconde. 20-03-2020