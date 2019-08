M5S e Pd trattano ancora su vicepresidenza

Nel pomeriggio i partiti più grandi da Mattarella. In mattinata, ok direzione Pd a Zingaretti. Di Maio: «Basta colpire me». Scontro nel M5S per voto su Rousseau

Arriva il momento deciviso per la formazione del nuovo governo, con la resa dei conti tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico proprio mentre in mattinata riprendevano le consultazioni al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra i nodi da sciogliere ancora a poche ore dalla salita sul Colle, la richiesta, non accettata dal Pd, di Luigi Di Maio di fare il vicepremier.





In mattinata, alla Camera, la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un governo sostenuto dalle due forze. Hanno partecipato, fra gli altri, i capogruppo dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci e del M5S Stefano Patuaneli e Francesco D'Uva. «Non c'è un problema Di Maio, ma c'è un problema di struttura di governo. Se c'è un premier del Movimento 5 stelle è giusto che ci sia un vicepremier del Partito democratico. Serve a fare comprendere che stiamo entrando in una fase effettivamente nuova» ha detto Andrea Orlando entrando alla Camera per la direzione del Pd. Tutti i componenti della direzione hanno poi votato a favore della relazione del segretario, tranne il senatore Matteo Richetti che ha detto no. La direzione Dem è quindi terminata.





«Sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5S. Mi sorprende che qualcuno sembri più essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica, anzi una certa politica, abituata a concepire il dibattito non come occasione di crescita, bensì come uno scontro continuo e sistematico sulle persone». Così Luigi Di Maio prima di entrare a Palazzo Chigi. «Ribadisco, i veti non sono mai positivi». A dirlo è Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, entrando alla Camera per l'incontro tra le delegazioni M5s e Pd, per la formazione del nuovo governo.







Zingaretti quindi chiariva: «La cosa importante è dare un futuro all'Italia con un governo nuovo e diverso». Il percorso avviato in questi giorni «era e rimane difficile. Non è una passeggiata. È una sfida. Se siamo in grado di portare fino in fondo questo percorso è perché abbiamo portato avanti due elementi: spirito unitario e schiena dritta». Nel frattempo il Quirinale faceva trapelare che si sarebbe attenuto alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari che venivano consultati anche oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È quanto trapela al termine delle prime consultazioni di questa mattina.





Le consultazioni sono iniziate in mattinata con il gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato, che annuncia che non voterà contro alla fiducia a un eventuale governo Pd-M5s: voterà a favore o si asterrà. Il gruppo ha chiesto “attenzione” alle autonomie linguistiche e la presidente Julia Unterberger ha precisato di aver espresso la sua preoccupazione perché «si parla solo di ministri maschi, l’Italia dovrebbe badare ad avere una quota rappresentativa di donne in questo momento storico » .







Poi è toccato a Liberi e Uguali della Camera alle 10.30, con Federico Fornaro - in delegazione con Rossella Muroni - che annuncia: « Abbiamo ribadito la necessità di un governo di svolta nelle politiche economiche e sociali. Un governo di svolta deve avere come primo atto una legge di bilancio di svolta. Abbiamo riconfermato al Presidente della Repubblica la nostra disponibilità per un governo di svolta. Chiediamo pero' con nettezza, ed altrettanta chiarezza - aggiunge - discontinuità nell'impianto programmatico del nuovo governo, auspicando che, se ci sara' un nuovo presidente del Consiglio incaricato, parta, definito il perimetro della nuova maggioranza, il confronto programmatico che per noi ha priorita' rispetto a quello, pur necessario, sugli organigrammi».