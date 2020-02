Coronavirus: il Parlamento adotta misure restrittive

Camera e Senato comunicano che sono state varate una serie di misure di prevenzione necessarie ad affrontare l'emergenza. Annullato convengo della Lega a Montecitorio

Il Parlamento vara misure di prevenzione per affrontare l'emergenza coronavirus anche nei palazzi istituzionali. Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in un comunicato, annuncia che in sintonia con le disposizioni governative e con i protocolli sanitari internazionali, sono state varate una serie di misure di prevenzione necessarie ad affrontare l'emergenza e a garantire al contempo la continuità dell'attività legislativa.







Le misure, si ricorda, sono state varate grazie al lavoro e alle indicazioni del Collegio dei Senatori Questori, della Conferenza dei Capigruppo, del Personale amministrativo e del Direttore del Presidio Sanitario del Senato. Il Presidente del Senato Casellati spiega: "Si tratta di una serie di controlli, accertamenti sanitari e limitazioni nelle modalità di accesso al Senato che sono state rese operative già da questa mattina. Sono stati sospesi inoltre tutti i convegni e le aperture di Palazzo Madama al pubblico, le visite delle scolaresche e dei gruppi. Le Commissioni parlamentari, laddove possibile, effettueranno le audizioni in video conferenza. Il nostro Paese sta attraversando una fase molto critica e delicata. L'emergenza va affrontata con senso di responsabilità e di collaborazione, adottando i protocolli necessari a limitare l'area del contagio e a salvaguardare la salute pubblica. Da parte di Istituzioni, politica e cittadini serve un grande impegno comune rispetto al quale il Senato che presiedo sta facendo la sua parte" conclude il Presidente Casellati.







Queste le misure adottate al Senato:



1. Presso tutte le portinerie del Senato sarà eseguita, da parte del personale sanitario, la misurazione della temperatura corporea di tutti coloro che accedono ai Palazzi. In fase di prima applicazione, a decorrere dalla data odierna, tale controllo sarà effettuato agli ingressi di piazza Madama, San Luigi de' Francesi e via degli Staderari. Gli ospiti esterni potranno utilizzare la sola portineria di San Luigi de' Francesi per accedere a Palazzo Madama e la portineria di Via degli Staderari per l'ingresso a Palazzo Carpegna. Presso tutte le portinerie saranno, altresì, collocati erogatori di gel disinfettante e appositi avvisi sul comportamento a cui dovranno attenersi gli utenti dei Palazzi. In particolare, tutti dovranno obbligatoriamente disinfettarsi le mani prima di varcare gli ingressi. Coloro che presentano sintomi di mal di gola, rinorrea, tosse, febbre e sintomatologia simil influenzale dovranno immediatamente contattare telefonicamente l'ambulatorio di Palazzo Madama, che darà loro le opportune indicazioni. La portineria di Via Dogana Vecchia 27 rimarrà chiusa.



2. A partire dalla data odierna sono sospesi gli accessi nei Palazzi del Senato delle scolaresche e dei gruppi. Sono altresì sospesi tutti i convegni e le aperture di Palazzo Madama al pubblico normalmente previste il primo sabato di ciascun mese.





3. Ciascun Senatore potrà ricevere ospiti nel numero massimo di due al giorno e li potrà accogliere esclusivamente nel proprio studio o nei locali del proprio Gruppo. In ogni caso, gli ospiti, oltre a quanto previsto al comma 1, dovranno sottoscrivere un'autocertificazione, con la quale dichiareranno di non aver accusato, negli ultimi 7 giorni, sintomi di mal di gola, rinorrea, tosse, febbre e sintomatologia simil influenzale, nonché di non essere transitati, negli ultimi 20 giorni, nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, né di essere transitati nei Paesi a rischio epidemiologico come identificati dall'Organizzazione mondiale della sanità.



4. Laddove possibile, le Commissioni parlamentari effettueranno le audizioni in video conferenza. Nel caso non sia possibile, gli auditi dovranno osservare quanto previsto ai commi 1 e 3.



5. Le conferenze stampa dei Senatori potranno svolgersi come di consueto nella Sala Nassiryia solo alla presenza di giornalisti accreditati e di utenti dei Palazzi del Senato titolari di tesserino fotografico rilasciato dall'Amministrazione. Non potrà partecipare pubblico esterno.



6. I dipendenti dell'Amministrazione che, per ragioni di servizio, debbono entrare in contatto con soggetti esterni saranno muniti di dispositivi di protezione individuale atti a contenere il contagio.





7. Di intesa con la Camera dei deputati saranno adottate misure in ordine a eventuali restrizioni dell'accesso della Biblioteca.



8. Il Centro di In-Form@zione e Libreria multimediale rimarrà chiuso.



9. Presso il self service e la caffetteria di Palazzo Madama, la mensa di Palazzo delle Coppelle e la caffetteria di Palazzo Carpegna la frutta e la verdura fresche dovranno essere porzionate e sigillate in maniera tale da garantire l'igiene alimentare.



10. L'Amministrazione verificherà la possibilità di effettuare ulteriori accertamenti presso strutture sanitarie pubbliche in accordo con il Ministero della Salute.